Una vignetta sul sito ufficiale della società del duo Caffo- Beccaria cristallizza la situazione in casa monteleonese: sorriso amaro

Per smorzare la tensione accumulata nella vicenda (paradossale) che ha lasciato in un limbo il club rossoblu lancia sul proprio sito web una vignetta curiosa in cui, parlando con un fantomatico arbitro, i giocatori di Vibo si mostrano ancora in "vacanza". Per fortuna che in seno alla società del presidente Caffo e del Dg Beccaria non si è persa la voglia di sorridere. Seppur amaramente.