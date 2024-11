Ancora turbolenza societaria ai piedi del Pollino, il gruppo storico dei supporter rossoneri ha incontrato calciatori e tecnici. La squadra riprende ad allenarsi per l’anticipo di sabato prossimo contro l’Ardore

I tifosi rossoneri ora pretendono chiarezza. Dopo il botta e risposta tra giocatori/tecnici e il presidente Arben Dybeli, il gruppo di tifosi che ha da subito appoggiato il nuovo corso ora vuole vederci chiaro.

Se da una parte c’era la volontà dei giocatori e tecnici di attendere le rassicurazioni della società prima di riprendere le attività ferme oramai da due giorni, dall’altra i tifosi arrivati allo stadio hanno incontrato coloro i quali stanno soffrendo direttamente la situazione.

Il gruppo storico vuole chiarezza, sinora considerata ambigua che, seppur telefonicamente, è stata assicurata dal presidente e dal proprio vice Maria Teresa Esposito. I tifosi dei lupi del Pollino finora si sono sempre distinti per la vicinanza e l’attaccamento ad una squadra, imbottita di ragazzi che vivono una situazione difficile lontano dalle proprie famiglie.

Oltre a quello morale, gli stessi supporter rossoneri hanno garantito anche materialmente sostegno per alleviare i disagi che tutti sperano siano solo passeggeri. Per questo, ricambiando l’affetto e l’interesse, la squadra ripartirà per preparare la prossima gara interna contro l’Ardore che sarà disputata sabato nell’anticipo della decima giornata del campionato di Eccellenza.

Per oggi prevista doppia seduta, ma la mente sarà sempre proiettata ai diversi problemi che avvolgono il gruppo squadra. Alle parole ora servono i fatti.