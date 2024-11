Alla base della nuova crisi, le promesse non mantenute da parte della nuova società. In arrivo il comunicato stampa dei tecnici e dei giocatori

Dura poco la pace alle falde del Pollino. Il popolo rossonero sinora fiducioso si ritrova nuovamente alle prese con una situazione che sembrava essere alle spalle. La nuova società del Castrovillari, per quanto è dato sapere, non ha rispettato i patti accumulando diverse pendenze economiche sia con lo staff tecnico e sia con il gruppo calciatori. Proprio quest’ultimi, in una sorta di incontro allo stadio avvenuto poco fa, hanno manifestato l’intenzione di mollare tutto.

Qualche indicazione di malessere comunque viaggiava a colpi di Pec da un po di giorni tra il presidente della Polistortiva Jerry Rubini e la nuova costituita società rossonera chiedendo appunto aggiornamenti sui punti contenuti nell’atto del passaggio. Anche nella gara contro la Rossanese sono volate parole grosse nei confronti dei rappresentanti rossoneri e i tifosi, forse già a conoscenza dell’epilogo odierno.

Per quanto nel comunicato stampa redatto da tecnici e giocatori in circolazione da pochi minuti, alla base del malessere ci sarebbero i mancati rimborsi pattuiti. Pur restando disponibili a proseguire l’avventura, gli stessi chiedono maggiori garanzie rivolgendo l’appello sia all’amministrazione comunale e sia alla Polisportiva del Pollino. Al momento l’unica cosa certa è che se non si interviene subito, il Castrovillari è di nuovo nella tempesta.