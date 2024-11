L’odissea del Castrovillari sembra non conoscere la parola fine. L’ultima novità riguarderebbe la nomina di un commissario che dovrebbe riallacciare i nodi di una matassa sempre più ingarbugliata. Ma per capire, riordiniamo la vicenda. Subito dopo la conclusione del campionato di Serie D che il Castrovillari ha amaramente lasciato con la retrocessione nel campionato di Eccellenza calabrese, riunioni o pseudo tali a cadenza settimanale stanno riempendo il pensiero e le chiacchere da bar nella cittadina del Pollino. Nel fine settimana appena trascorso, ci sarebbe stato una nuova puntata, l’ennesimo incontro tra i resilienti dirigenti rossoneri e la parte politica amministrativa della città.

In conclusione, sarebbe stata partorita la decisione di individuare un esperto o un professionista della città da nominare commissario. Di comune accordo, ogni partecipante si è impegnato a suggerire il nome di un possibile incaricato e, tra quelli proposti, si dovrà contattare il prescelto senza dimenticare che dovrà comunque prima accettare l’incarico. L’incaricato dovrà mettersi subito al lavoro, definire nell’immediatezza, oltre agli aspetti legali e amministrativi, l’aspetto economico, pericolosamente in rosso, e con assoluta priorità da sanare per l’iscrizione al prossimo torneo.

A seguire, si dovrà impegnare per formare un nuovo organigramma societario che possa assicurare solidità finanziaria per il campionato di Eccellenza, bistrattato da taluni ma che resta il massimo campionato regionale, di spessore e di qualità. Insomma, da un possibile nuovo presidente (Antonio Ioele ndr) a un commissario il passo è breve. Si attendono notizie, in giornata ci sarà un nuovo tavolo di lavoro su cui saranno poggiate le diverse indicazioni circa il possibile commissario rossonero.