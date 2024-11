Dopo la tempesta, segue la quiete. Il Castrovillari potrebbe/dovrebbe essere quasi fuori da una possibile crisi, qualora alle voci seguissero i fatti, rappresentati dal molto probabile ritorno alla guida delle società rossonera di una figura storica che risponde al nome di Antonio Ioele.

Ioele, presidente dal 2004 al 2007 con all’attivo due vittorie di campionato (2024/2005 Promozione, 2005/2006 Eccellenza) e un 5° posto in Serie D nella stagione 2006/2007 dopo che a metà dello stesso torneo i rossoneri occupavano la prima posizione.

Restando nel campo delle ipotesi, suffragate anche da accreditate fonti, abbiamo voluto sentire ai microfoni del nostro network proprio Antonio Ioele circa un suo diretto avvicinamento al sodalizio rossonero: «È vero – conferma l’interessato -, sono stato chiamato. Spesso, ogni volta che le cose precipitano, sono sempre stato interpellato. Sono molto legato al Castrovillari, ora devo valutare».

In una scala di valori che varia da 1 a 10, quanto è probabile che lei possa essere il prossimo presidente?

«Diciamo 5, perché ci sono dei problemini. Se risolti - dice Ioele -, sono disponibilissimo. Negli anni, ho fatto qualcosa di buono. So come muovermi e circondandomi di persone che già sono state già con me nelle precedenti esperienze, potremmo fare qualcosa di buono. Però, a monte, vanno risolti dei problemi».

Considerando però i tempi ristretti per presentare un progetto valido, entro quando crede che possa risolversi questa situazione per garantire la continuità storica del Castrovillari? “

«So che entro lunedì ci sarà una riunione dell’attuale società. È necessario che si faccia subito per non perdere tempo prezioso».