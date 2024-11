Il silenzio di solito è indecifrabile lasciando libere le varie interpretazioni che si possano assoggettare. A volte è più assordante di qualsiasi rumore ma, così come la brace è nascosta dalla cenere, il silenzio a cui facciamo riferimento potrebbe essere la ventata positiva che si aspetta nella città ai piedi del Pollino. L’ultimatum del 12 agosto per depositare una proposta di gestione con, a corredo, relativo planning, stabilito da Jerry Rubini, incaricato dal Castrovillari per tentare di salvare il salvabile, pare che abbia sortito effetti benefici.

Sembrerebbe che sul tavolo del “commissario” siano giunte due offerte per rilevare la società rossonera, entrambe al vaglio sia di Rubini e sia di altre persone coinvolte in questa fase di transizione. In particolar modo si starebbe valutando una delle proposte che incarnerebbe quasi tutti i requisiti richiesti, soprattutto quello di garantire la solidità gestionale proiettata nel futuro, il tutto affidato a un progetto che ispirerebbe fiducia e presentato da una cordata che giungerebbe da fuori città.

Un organigramma già definito sarebbe tra i documenti presentati nella proposta che si sta esaminando con più attenzione, ruoli specifici nelle mansioni con individuati soggetti esperti nel settore. Piccole clausole, al vaglio di qualche legale in collaborazione con Rubini, potrebbero essere inserite come, per esempio, il vincolo della sede inamovibile nel tempo così come non cambiare la denominazione anche nel futuro. Ma siamo nel campo delle ipotesi, giuste quelle che circolano in città.

Negli atti trasmessi al CR Calabria nel formalizzare l’iscrizione al campionato di Eccellenza, nell’organigramma si sono referenziati Davide Bellizzi come presidente (dimessosi solo a mezzo stampa ma mai formalizzate in Lega) unitamente a Mazzei e Gennaro Nardone. Toccherebbe proprio a questi formalizzare il closing ufficializzando il passaggio di gestione alla nuova società. Intanto città c’è anche chi spinge per il ritiro da ogni competizione proponendo l’azzeramento totale ripartendo anche dalla terza categoria.

L’annuncio della decisione potrebbe arrivare il 16 agosto, al più tardi il 18, dando così il via alla stagione, fortemente in ritardo. Non saranno di poco le difficoltà che la nuova società, attraverso il proprio ds, dovrà affrontare nel mercato sia per l’organizzazione dell’area tecnica e sia per quella che sarà la prossima rosa rossonera. I più informati, giusto per quanto si vocifera, sono convinti che il nuovo gruppo, oltre all’aspetto direttivo, abbia pronto tutto, allenatore e giocatori compresi. Sembra, dunque, che la parola fine possa ora rientrare positivamente nella vicenda che ha coinvolto il Castrovillari negli ultimi due mesi.