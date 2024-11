La sfida valida per la 27esima giornata è in programma domenica. Per i rossoneri di mister Boncore si tratta di una delle ultime possibilità per tentare di rientrare in corsa salvezza e ambire almeno ai play out

Dopo la sosta forzata per la partecipazione della Rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio, riprende a girare la giostra del torneo interregionale proponendo per domenica 18 febbraio, per il girone I, il 27° turno (8° del girone di ritorno). Sosta propizia per il Castrovillari che ha potuto sfruttare il tempo allo scopo di assimilare i nuovi dettami del neotecnico Boncore approdato in rossonero da appena 10 giorni al posto del dimissionario Tricarico.

Nuova svolta, ancora un’altra, in questa diseredata stagione che tutti auspicano possa essere quella giusta. Intanto, guardando la difficile trasferta in terra sicula, a Canicattì, la squadra ha corso e sudato con doppie sedute di allenamento alternando agli atteggiamenti tattici tanta abnegazione sulla forza fisica.

Padroni di casa che viaggiano a “corrente alternata” ma con relativa tranquillità piazzati al 12° posto in classifica, nel carniere 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi, 12 sconfitte – 32 reti fatte e 37 subite). Non proprio imbattile sul proprio campo, nelle 11 gare casalinghe ha ceduto il passo per 5 volte pareggiandone 4 e vincendone solo 2. Non proprio impeccabile la retroguardia siciliana che in casa ha subito 17 reti, il reparto avanzato ha piazzato la palla in rete per 15 volte.

Di contro, non certo più rosea la situazione del Castrovillari. Fuori casa una sola vittoria contro la Gioiese con uno striminzito 1 a 0. In totale nelle 12 gare disputate lontano dal “M. Rende – 1° Maggio” lo score riporta 1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte con all’attivo 14 reti e 37 al passivo.

Non è più tempo di pensare, nello scorcio di campionato restante diventa improrogabile provarci, servono punti, poco importa chi è l’avversario di turno. Per come nelle aspirazioni del direttore sportivo Molino, se si vuole ambire almeno ai play out serve raggranellare almeno altri 18/20 punti nelle restanti 11 gare disponibili (da calendario 12 ma al 33° turno i rossoneri osserveranno riposo) per raggiungere la soglia di 28/30 punti in classifica, punti che potrebbero garantire la disputa dell’extra season, probabilmente fuori casa.