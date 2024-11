Il patron del club giallorosso durante l'utima puntata di "11 in Campo" ha affermato che l'obiettivo principale è non smembrare l’attuale organico anche se qualche giocatore per forza di cose dovrà partire

Il Catanzaro ha salutato ufficialmente la Serie C e ora tutte le attenzioni di squadra società e tifosi sono dirette alla cadetteria. In particolare quelle del patron Floriano Noto che, dopo 17 anni, è riuscito a riportare le Aquile del Sud in Serie B.

«Abbiamo fatto una riunione tecnica con i direttori e con l’allenatore. L’obiettivo principale è non smembrare l’attuale organico, poi trovare gli atleti giusti per rafforzare l’attuale squadra. Siamo orientati su 3 innesti di categoria e su una serie di giovani per completare la rosa». Questo il passaggio clou dell’intervento del presidente che ha partecipato in collegamento all’ultima puntata stagionale del programma calcistico di LaC “11 in Campo”. Noto ha proseguito affermando che «qualcuno dovrà partire, possiamo avere nell’organico solo 18 over, quindi vanno fatte delle scelte».

«Il nostro obiettivo principale è mantenere la categoria cercando di esprimere un bel gioco – continua il patron del Catanzaro -. Poi a gennaio faremo i conti e valuteremo in base alla nostra posizione in classifica. L’appetito vien mangiando, in quel caso saremo pronti».

Mercato a parte, l’incombenza principale sul prossimo campionato di Serie B è quella legata al riammodernamento dello stadio Nicola Ceravolo, dove sono ormai iniziati da oltre 10 giorni i lavori. «Abbiamo chiesto di giocare la prima di Serie B in trasferta - ha dichiarato Noto -. Sono andato a vedere i lavori sembra stiano proseguendo bene. In realtà eravamo intenzionati a chiederne due giornate fuori, ma dal punto di vista agonistico non sarebbe stato proprio facile».

Poi non manca un accenno alle gare che i giallorossi dovranno disputare nella prossima stagione, con un riferimento particolare ai 6 derby totali che vedranno impegnate le compagini calabresi: «L’anno prossimo ci saranno tante belle partite, con certezza i derby avranno un fascino particolare sperando che siano delle grandi feste. Ho appreso della sentenza favorevole per la Reggina e questo mi fa piacere».

