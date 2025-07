VIDEO | Vecchi senatori e giovani innesti al lavoro al Training center di Giovino, otto ragazzi dell’Under 19 andranno in ritiro in Trentino. Dal 18 luglio partirà anche la campagna abbonamenti per la Serie B 2025/2026

Ieri il raduno e oggi i primi passi in campo dei giocatori del Catanzaro che danno ufficialmente il via alla nuova stagione. Vecchi e nuovi si sono ritrovati in serata uno hotel di lido dopo una mattinata passata a sostenere visite mediche.

Capitan Pietro lemmello e gli altri senatori giallorossi hanno incontrato i nuovi compagni, tutti giovanissimi, che sono giunti in questa prima fase della finestra estiva di mercato. Si tratta di Alesi, Bashi, Frosinini, Marietta e Verrengia. A completare la comitiva 8 elementi dell'Under 19 che si aggregheranno anche al ritiro in Trentino con la partenza prevista per martedì 15 luglio con rientro in sede il 28.

Lì mister Aquilani valuterà chi di loro farà parte della rosa ufficiale per la stagione 2025-2026, anche se, con molta probabilità, alcuni elementi saranno girati in prestito in Serie C per farsi le ossa.

La prima seduta di allenamento con Aquilani e il suo staff tecnico è nel tardo pomeriggio al "Catanzaro Training Center" di Giovino, più precisamente alle ore 18.

L’annata di Serie B è alle porte e le Aquile vogliono farsi trovare pronte, la società, infatti, attraverso un video, ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 che partirà il prossimo 18 luglio.