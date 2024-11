Ufficializzati gli ingaggi del centrocampista Manuel Daffara e dell'attaccante Biagio Pagano. Entrambi si legano al club giallorosso per un anno con opzione per il secondo

CATANZARO - Due nuovi giocatori mettono piede alla corte di Checco Moriero. La società giallorossa ha reso noto, attraverso una nota ufficiale, di avere raggiunto l’accordo con i calciatori Manuel Daffara e Biagio Pagano. Entrambi si legano al club giallorosso con un contratto annuale, con opzione per il secondo. Il centrocampista milanese Manuel Daffara, ruolo naturale esterno destro, classe 1989, proviene dal Perugia. Dopo l’esordio in serie cadetta con l’Albinoleffe, ha militato per due stagioni nel Pavia, in seconda e prima divisione, quindi di nuovo nell’Albinoleffe in B, nella Nocerina e nel Perugia in prima divisione. Nella scorsa stagione è stato trasferito a titolo temporaneo a gennaio al club portoghese Beira Mar. L’attaccante napoletano Biagio Pagano, classe 1983, proviene dal Grosseto. Dopo l’esordio in serie A con l’Atalanta, e l’esperienza in prima divisione nel Lumezzane, ha vestito nella massima serie la maglia della Sampdoria e quella dell’Atalanta. Quindi una lunga carriera in serie B, dove ha militato nelle fila di Bari, Rimini (3 stagioni), Reggina, Livorno, Torino (2 stagioni), Nocerina e Modena.