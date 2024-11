Sei mesi o poco più. Tanto è durato il Kamarà bis a Catanzaro. Il campione francosenegalese saluta tutti e se ne va. Da poche ore non è più un giocatore dell’Uesse.

Ha rescisso consensualmente il suo rapporto pluriennale con il club dei tre colli. Nel bene di tutti, si chiude, così, una telenovela iniziata 186 giorni dopo l’arrivo trionfale all’aeroporto di Lamezia Terme, accolto da centinaia di supporters. Pochi minuti di gioco, subito un infortunio e poi la prima gioia datata 19 ottobre contro l’Ischia. Decide quasi al 90’ la sfida con il Barletta venti giorni dopo. Poi più nulla o quasi. Se non l’invito a farsi da parte. Il suo, però, potrebbe essere solo un arrivderci e non un addio come ha chiarito il Ds giallorosso, Armando Ortoli.

