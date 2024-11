Si viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la bella e importante vittoria di due giorni fa in trasferta contro il Cittadella, che ha praticamente sancito la salvezza per il Catanzaro che ora vuole consolidare la zona playoff. Ma domani si torna subito in campo contro il Bari tra le mura amiche dello stadio Ceravolo - turno infrasettimanale valido per la 27esima giornata di Serie B - prima dell’attesissima sfida di domenica prossima contro i rivali di sempre del Cosenza. Due partite da affrontare con il massimo impegno senza distrazioni che potrebbero derivare dall’obiettivo acquisito. Mister Vivarini, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia dello scontro con la formazione pugliese, ha provato a spiegare come si affronta una settimana del genere: «Effettivamente abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, giusto un allenamento. Mi dispiace perché contro il Bari, con certezza, bisognava avere più tempo per preparare la sfida. Ma per loro è la stessa cosa, quindi, si va avanti così. Tutti hanno dato la loro disponibilità. Per domani dovremmo essere a posto, vedremo poi in che condizione arriveremo al match di domenica».

Tre squalificati: Scognamillo, Veroli e Biasci. Quindi almeno due cambi su tre, rispetto all’11 titolare sceso in campo nel trionfo di Cittadella. Vivarini dovrà studiare le giuste soluzioni ma, a suo parere, «si deve cambiare il meno possibile» perché è una situazione inedita per la compagine calabrese. «Nell’ultimo mese abbiamo cercato di dare importanza all’intero gruppo, le scelte fatte sono dipese da questo aspetto – continua il tecnico giallorosso-. Ora chi scende in campo deve essere all’altezza della situazione».

Vivarini è un’ex galletto, nella stagione 2019/20, in Serie C, portò si qualificò secondo portando i biancorossi nella finale dei playoff contro la Reggiana, dove fu costretto a capitolare: «È una squadra strutturata con giocatori di livello alto. Hanno avuto la fortuna di avere due partite in casa contro squadre di livello inferiore nelle individualità e sono stati bravi a fare risultato. Con il cambio d’allenatore (Iachini), c’è stata una sterzata, soprattutto per quanto riguarda la cattiveria agonistica. È una squadra da affrontare con grande concentrazione perché hanno giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Noi dobbiamo essere bravi e affrontare il match con grande cura e attenzione, perché se concediamo spazi possiamo passare dei guai».

«Sono molto soddisfatto. Il nostro cammino deve passare dal miglioramento di questi ragazzi, devono essere consapevoli di essere all’altezza di questo campionato. Se i giovani – Veroli, Miranda, Ambrosino etc -, continuano a crescere in questo modo, non ci poniamo dei limiti», afferma convinto il mister.

Centinaia di tifosi baresi nel settore ospiti del Ceravolo: «Sarà sicuramente una giornata di grande sport, perché è una squadra seguita da un pubblico passionale come il nostro. In qualunque stadio siamo andati, vedi Cittadella, i nostri supporters hanno sempre dimostrato grandissima correttezza, sportività e passione».

La conferenza stampa integrale