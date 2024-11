L'ennesimo sold out per un evento che coinvolgerà appieno la città, la provincia e la Calabria intera, anche perché le due tifoserie sono unite da uno storico gemellaggio

Sarà un inferno giallorosso. Catanzaro-Brescia, valida per il primo turno dei playoff di Serie B, è in programma sabato prossimo alla 20.30 allo stadio Nicola Ceravolo. Una gara secca che promette spettacolo, un match dove la compagine calabrese vorrà continuare a stupire dopo quanto fatto durante la stagione regolare per continuare a inseguire il sogno targato Serie A.

Negli scorsi gironi è stata aperta la vendita dei biglietti per gli oltre 5mila supporters in possesso dell’abbonamento stagionale che hanno avuto la prelazione sull’acquisto e i posti disponibili sono stati tutti occupati, mentre questa mattina alle 9 è partita la caccia libera al tagliando. Bene, collegandoci sul portale Ticketone alle 13 abbiamo potuto verificare che sono rimaste solo alcune centinaia di posti in Tribuna. Certo non una novità nel capoluogo di regione calabrese dove si è viaggiato a colpi di “tutto esaurito” nel corso dell’annata. Situazione verificatasi anche diverse volte nei settori ospiti degli altri stadi dello Stivale.

Infatti, la tifoseria giallorossa, ha fatto registrare numeri altissimi come presenze alla stadio in casa e in trasferta classificandosi al quinto posto della graduatoria con una media di 10.377 presenze, preceduta solo da piazze di livello quali, in ordine: Genova (Sampdoria), Palermo, Bari e Parma.

Insomma, un evento che coinvolgerà appieno la città, la provincia e la Calabria intera, anche perché le tifoserie di Catanzaro e Brescia sono unite da uno storico gemellaggio che, a prescindere dal risultato, sarà la cornice ideale per una più che affascinate serata di sport.