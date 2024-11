Differenziato per il portiere giallorosso dopo che ha accusato dei dolori alla schiena. Ma si respira un’aria positiva per la sua presenza tra i pali sabato sera al Ceravolo

È la settimana che condurrà a Catanzaro-Brescia, gara valida per il primo turno dei play off di Serie B, in gara secca, che si terrà sabato 18 maggio alle 20.30.

Domattina alle 9 inizierà la prevendita dei biglietti ai non abbonati durante la stagione regolare e all’orizzonte si intravede l’ennesimo sold out allo stadio Ceravolo, una festa giallorossa già vista più volte durante l’anno in lungo e in largo per lo stivale.

Durante l’allenamento pomeridiano al centro sportivo di Giovino, alla presenza del direttore generale Diego Foresti e del direttore sportivo Giuseppe Magalini, in campo tutti gli uomini a disposizione di Vivarini con l’estremo difensore giallorosso Fulignati che ha lavorato a parte dopo aver accusato dei dolori alla schiena, ma si respira un’aria positiva per la sua presenza tra i pali sabato sera.

La formazione che scenderà in campo contro le rondinelle, a meno di clamorosi stravolgimenti, sarà quella che Vivarini ha usato per la maggior parte delle volte durante la stagione. Un 4-4-2 con Situm e Veroli sugli esterni in difesa insieme ad Antonini e Scognamillo centrali. A centrocampo l’unico dubbio su chi affiancherà Petriccione dove il ballottaggio ci sono Pompetti e Pontisso, mentre sugli esterni i soliti Sounas e Vandeputte. E in attacco la coppia Biasci-Iemmello che da due anni a questa parte regala gioie ai tifosi delle Aquile.