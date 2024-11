Si va verso il tutto esaurito per l’ultimo match casalingo del 2023 del Catanzaro che sabato 23 dicembre alle 15 affronterà il Brescia. La prevendita è partita oggi pomeriggio alle 15 e dei circa 13mila posti a disposizione in poco tempo sono stati occupati tutti quelli della curva Massimo Capraro (settore occupato abitualmente dalla tifoseria organizzata giallorossa), mentre negli altri settori pian piano vanno esaurendosi.

Non poteva esserci partita migliore per festeggiare il Natale in quanto le due tifoserie sono legate da un rapporto unico, infatti tra giallorossi e biancoazzurri esiste un gemellaggio storico. Basti pensare che lo scorso marzo, in occasione della partita disputata contro il Pescara allo stadio Ceravolo, quando alle Aquile è stata assegnata la coppa per aver vinto il girone meridionale di Serie C, in molti scesero dalla Lombardia per celebrare il momento. E per non andare troppo indietro nel tempo, neanche un mese fa, in occasione della festa per il 50enario della storica tifoseria Uc 73, gli amici bresciani sono giunti in Calabria.

Tornando al calcio giocato il Catanzaro, dopo il passo falso di Ascoli da dove è tornato sconfitto per 1 a 0, dovrà interpretare la gara tra le mura amiche sicuramente in maniera diversa in quanto è ancora solo in quarta posizione in classifica e contro la compagine lombarda sarà importante racimolare punti per restarci. Il Brescia dal canto suo sta conducendo un buon campionato avendo finora messo in cassaforte 22 punti stazionando un gradino sotto alla zona playoff. Vivarini spera nel recupero degli attaccanti Iemmello e Donnarumma, la quale assenza si è fatta sentire e come durante la scorsa partita. Dopo il Brescia, precisamente il 26 dicembre, i giallorossi dovranno affrontare la Reggiana in trasferta per concludere il girone d’andata di questo sempre più emozionante ed equilibrato campionato di Serie B.