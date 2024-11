Si attendono gli esiti degli esami per l'esterno croato che ha accusato un fastidio al polpaccio al fine di capire se sarà schierabile nel match in programma sabato sera

Continuano ad aumentare le beghe per mister Vincenzo Vivarini che deve fare i conti con l’ennesimo infortunio di fine stagione a pochi giorni da Catanzaro-Venezia, gara valida per il primo turno dei playoff di Serie B in programma sabato sera alle 20.30. Mario Situm è stato costretto a lasciare l’allenamento per un fastidio al polpaccio. Si attendono gli esiti degli esami, che dovrebbero arrivare nelle prossime ore, per capire se l’esterno croato, che sarebbe sicuramente titolare nella formazione ideale dell’allenatore giallorosso, sarà schierabile.

Se il centrocampista giallorosso dovesse dare forfait sarà con molta probabilità Andrea Oliveri a prendere il suo posto. Mentre per quanto riguarda il portiere Fulignati, che in settimana ha palesato problemi alla schiena, sembra aver recuperato e scenderà in campo contro le Rondinelle.