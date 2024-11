VIDEO | L'allenatore delle Aquile è intervenuto alla vigilia della gara secca valida per il primo turno dei playoff di Serie B: «Non sono partite come le altre, viene amplificato tutto e loro certamente lo faranno»

«Questa è stata una settimana nella quale ho dovuto fare pochissimo lavoro, lo ha fatto l’ambiente, i tifosi, tutto ciò che ci circonda. I ragazzi sentono molto questa partita». Esordisce così in conferenza stampa mister Vincenzo Vivarini alla vigilia di Catanzaro-Brescia, gara secca valida per il primo turno dei playoff di Serie B che si disputerà allo stadio Ceravolo alla 20.30.

«Dobbiamo avere molta calma ma allo stesso tempo tanta cattiveria in certe situazioni – ha continuato Vivarini -. Dobbiamo avere la capacità di gestione, insomma dobbiamo mettere in campo tutte le nostre qualità, la nostra mentalità. Siamo una squadra che ha sempre giocato per il risultato, vogliamo vincere. Cercheremo di farlo, ma soprattutto ci dobbiamo divertire. Più partite facciamo, più ci divertiamo e facciamo divertire il nostro pubblico».

Situazione complicata per quanto riguarda le assenza forzate a causa di diversi infortuni verificatisi proprio durante le ultime partite di campionato, l’ultimo – arrivato in allenamento – quello Mario Situm. Il mister conferma il forfait ma getta acqua sul fuoco: «Arriviamo comunque bene alla partita. Il campionato di B è questo ma abbiamo una rosa ampia, abbiamo diverse soluzioni anche con caratteristiche diverse. Siamo tranquilli per questa partita».

Poi sugli avversari: «Il Brescia è una squadra molto ben definita, ha un allenatore molto esperto che ha messo tatticamente bene la squadra in campo. Sappiamo cosa ci troveremo di fronte, sicuramente ci aspettiamo un’aggressione molto più alta, molta più intensità. Non sono partite come le altre, viene amplificato tutto e loro certamente lo faranno».

«Siamo cresciuti tantissimo sotto tantissimi aspetti, soprattutto in fase di non possesso. Quando abbiamo la palla tra i piedi siamo diventati una squadra bella da vedere ma anche efficace. Dobbiamo riuscire a fare tutto ciò nel migliore dei modi», ha proseguito Vivarini.

E sui playoff in generale: «C’è la possiamo giocare con tutti, l’importante è essere noi stessi. Noi non abbiamo mai giocato per il bel gioco, noi abbiamo sempre giocato per vincere e così faremo anche domani».

Poi infine sull’ennesimo sold out al Ceravolo: «Ecco perché dobbiamo giocare tutte le partite possibile, ogni gara allo stadio è diventata una festa. Non ci possiamo privare di questo entusiasmo, di questo affetto che la gente ci sta dimostrando che è stata la nostra forza quest’anno».

La conferenza stampa completa