Antonio Calabro non è più l'allenatore del Catanzaro. La notizia del cambio in panchina, che era nell'aria dopo le recenti prestazioni negative dei giallorossi in campionato, ha trovato conferma poco fa attraverso una nota diffusa dalla stessa società.

«La società US Catanzaro comunica di aver sollevato il tecnico Antonio Calabro dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione del Club è arrivata al termine di una lunga e attenta analisi. Con Calabro vengono sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda, Alberto Villa, l’allenatore dei portieri, Pasquale Visconti e il collaboratore Antonio Raione».

Calabro, nonostante i suoi abbiano centrato la qualificazione alle semifinali della Coppa Italia di Serie C, paga un campionato dai risultati altalenanti che hanno portato i giallorossi dal secondo posto, dietro al Bari, a sprofondare in classifica fino all'attuale sesta posizione dopo 16 giornate.

«La società giallorossa ringrazia Calabro e il suo staff per il grande impegno e la serietà profusi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. In attesa della definizione del nuovo tecnico, l’allenamento di domani sarà presumibilmente diretto dall’allenatore della Primavera 3 Giulio Spader».