La nuova squadra verrà presentata il 22 agosto alle 19:30, con lo staff tecnico e dirigenziale al parco commerciale “Le Fontane”

Un momento di festa all'inizio della nuova stagione agonistica per il Catanzaro calcio, dopo l'impegno di Coppa Italia. A presentare la serata di introduzione della nuova squadra, due noti personaggi del piccolo schermo, Simona Palaia e Luigi Grandinetti, mentre sul palco si esibiranno i due attori e cabarettisti catanzaresi Piero Procopio ed Enzo Colacino.

Allieterà la serata uno dei gruppi più gettonati del panorama musicale calabrese, la “Vasco Rock Show-Tribute band”.

Il presidente della squadra, Floriano Noto, commenta « Sarà bello far sentire il calore della nostra impareggiabile tifoseria ai calciatori, in particolare ai nuovi arrivati…Sarà un abbraccio reciproco tra squadra e tifosi che speriamo possa essere di buon auspicio per il torneo ormai alle porte».