Alte, medie o basse? Le frequenze dell’anno 2021 del Catanzaro non si sono stabilizzate su un range definito, ma hanno invece avuto sbalzi costanti.

Finale di stagione 2020/21 e playoff

La prima metà dell’anno che sta per concludersi è stata caratterizzata dalla cavalcata che ha visto arrivare al secondo posto le aquile, permettendole di approdate direttamente alla fase nazionale dei playoff di Serie C della stagione 2020/21. Ma il sogno giallorosso sfuma già con la sconfitta in casa contro l’Albinoleffe al primo turno.

Stagione 2021/21

A seguito di una campagna acquisti estiva soddisfacente, le ambizioni del club e dei tifosi sono alte per la stagione 2021/22. Il girone d’andata inizia molto bene.

Dopo 10 giornate il Catanzaro è imbattuto, con un score di 5 vittorie e 5 pareggi, in seconda posizione, distante solo 4 punti dalla vetta. Nei due turni successivi arrivano le prime sconfitte contro il Monopoli e la capolista Bari, che combaciano con l’inizio della discesa sia in classifica che in termini di rendimento. La seconda parte è deludente e a farne le spese è l’allenatore Antonio Calabro che il 29 novembre viene esonerato dalla società. Al suo posto subentra Vincenzo Vivarini che, il successivo 5 dicembre, al debutto vince per 2-0 contro il Foggia.

La squadra calabrese occupa, dopo 20 giornate di campionato, la settima posizione con 32 punti, a dodici lunghezze dalla capolista Bari che continua senza sosta la sua corsa solitaria verso la promozione in serie B. Al momento la zona playoff sembra essere saldo, certo è che, con qualche modifica nella rosa e l’innesto di qualche giocatore dopo la sessione invernale di mercato, il Catanzaro può cercare di avvicinare le posizioni di classifica che renderebbero più facile il cammino nel minitorneo.

Inoltre le aquile sono giunte in semifinale di Coppa Italia di Serie C. Il match di andata in trasferta contro il Padova è terminato 1-1, risultato che fa ben sperare per la partita di ritorno allo stadio Ceravolo prevista il 19 gennaio.

I dati del 2021

Nell’anno solare il Catanzaro ha giocato 42 gare di campionato, ottenendo 20 vittorie, con 14 pareggi e 8 sconfitte. Gol segnati: 50; subiti: 28. In 20 partite su 42 il Catanzaro ha mantenuto inviolata la propria porta.