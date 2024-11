Il beach soccer di Serie A sbarca nuovamente in Calabria. A Catanzaro scattata la seconda tappa del torneo nazionale targato Figc e Lega Nazionale Dilettanti. Otto squadre in campo. Due le calabresi.

CATANZARO - Il beach soccer nazionale torna a Catanzaro. Il calcio da spiaggia torna di fatto dov’è nato. Sarà la sabbia di Catanzaro Lido, ad ospitare la seconda tappa della Serie A targata FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, girone B, dopo i precedenti delle finali del 2006 e la tappa del girone centro-sud del 2012. In campo Villafranca, Canalicchio, Terracina, Catanese, Casagiove, Catania e le padrone di casa Ecosistem Panarea e Catanzaro. Le otto formazioni del girone B tornano a sfidarsi dopo l’esordio della prima tappa disputata a Terracina. Otto gare da gustare, 100 beacher impegnati ed una formula che continua a regalare emozioni agli appassionati in giro per l’Italia. Si riparte dal bottino pieno messo in cassaforte dai pontini ed il Catania, dal successo di Catanzaro, Canalicchio, Casagiove e Catanese. E dalle cenerentole Villafranca e Panarea Catanzaro pronte a rifarsi in terra calabra.