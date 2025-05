Dal 30 maggio al 1° giugno, tre giorni di gare, arte e intrattenimento tra i boschi della Scuderia Cricelli. Attese centinaia di presenze e strutture sold out

Catanzaro si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dell’eccellenza sportiva e della bellezza del territorio. Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno, il Centro Ippico “Valle dei Mulini” – Scuderia Cricelli, diventa infatti il cuore pulsante dell’equitazione calabrese, ospitando il Campionato Regionale Salto Ostacoli 2025 Calabria, tra gli eventi più attesi della stagione.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, ha già conquistato un grande successo ancor prima del via: centinaia di cavalli iscritti da tutta la regione, iscrizioni sold out, e strutture ricettive del comprensorio al completo, segno di un entusiasmo crescente per il mondo del salto ostacoli e della voglia di partecipare a un’esperienza totalizzante tra sport, natura e intrattenimento.

Il programma

Venerdì 30 maggio, alle 19:00, l’evento si apre con un aperitivo inaugurale immerso nel verde, accompagnato da arte e musica: l’artista Ladrodinchiostro realizzerà dal vivo un’opera ispirata alle emozioni dell’evento, mentre il duo Cesare Aiello e Giuseppe Mancuso animerà la serata con suggestive sonorità live.

A chiudere in bellezza, domenica 1° giugno alle 17:00, la cerimonia ufficiale di premiazione con il protocollo della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e la presenza delle autorità locali, a celebrare i protagonisti di una manifestazione che coniuga talento, passione e territorio.