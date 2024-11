Nuovo innesto per la rosa di mister Vivarini. Il calciatore si va ad aggiungere al gruppo giallorosso arrivando dalla società emiliana con la formula del prestito secco

Il calciomercato del Catanzaro non si ferma più. Dopo l'arrivo del difensore Erasmo Mulè, annunciato ieri, la società del presidente Floriano Noto assicura a mister Vivarini un importante tassello per la linea mediana del campo, assicurandosi dal Sassuolo il centrocampista Andrea Ghion.

Il calciatore che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Perugia in serie B, è cresciuto nel settore giovanile della società emiliana. Nativo di Mantova, il 22enne ha fatto tutta la trafila arrivando anche ad esordire in Serie A nella stagione 2019/20 e collezionando 3 presenze nella massima serie.

Per lui una stagione in serie C a Carpi, quindi l’esperienza a Perugia. Il centrocampista arriva a Catanzaro con la formula del prestito secco.