Il capitano giallorosso fa due gol ma il primo gli viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa Pigliacelli para un rigore a Sphendi e due minuti dopo il bomber mette dentro la rete decisiva. Ora la compagine calabrese attende lo Spezia tra le mura amiche per la gara d’andata del secondo turno degli spareggi promozione

Il Catanzaro passa il primo turno dei playoff di Serie B battendo il Cesena nella gara secca disputatasi questa sera allo stadio Ceravolo. A sbrogliare la matassa ci pensa Iemmello che segna un gol per tempo, il primo pero gli viene annullato per fuorigioco. L’inizio di ripresa è scoppiettante: Pigliacelli si conferma in gran forma e para un rigore a Shpendi, poi due minuti dopo il capitano giallorosso segna la rete decisiva. Ora il Catanzaro attende lo Spezia tra le mura amiche, mercoledì 21 maggio, per la gara d’andata della semifinale playoff.

Primo tempo

Nei primi dieci minuti è il Catanzaro a gestire la palla, ma proprio allo scoccare del decimo, il bianconero Adamo, nei pressi del limite dell’area si ritrova con il pallone tra i piedi dopo una serie di rimpalli e prova la conclusione d’esterno che procede lenta e impatta in pieno sul palo più lontano.

Sono sempre gli ospiti a essere più pericolosi, al 23’ Saric prova la conclusione dal limite dell’area rasoterra, la palla lambisce però lambisce il palo e si perde sul fondo.

Il Catanzaro riesce a uscire dal momento critico e riprende il pallino del gioco in mano senza però creare particolari pericoli contro una difesa del Cesena organizzatissima. Alla mezzora però, il risultato resta sullo 0 a 0.

AL 36’ però, Petriccione batte una punizione da posizione defilata sulla destra verso il cuore dell’area di rigore dove trova capitan Iemmello che controlla di petto e con un movimento fulmineo conclude di destro depositando la palla sotto la traversa, ma la bandierina dell’assistente sia alza e dopo un breve check al Var la rete viene annullata.

Ora le Aquile ci credono e al 40’ la palla arriva a Scognamillo, dopo una ribattuta, sugli sviluppi di una punizione battuta dalla sinistra da Pompetti, il difensore giallorosso prova la conclusione dal limite col mancino, ma il tiro, anche se di poco, è largo.

L’arbitro concede un minuto di recupero nel quale non succede praticamente nulla e le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0.

Secondo tempo

La ripresa inizia e al terzo minuto e il centrocampista giallorosso Pompetti commette un fallo su Bastoni in area, l’arbitro viene richiamato dal Var a rivedere l’azione e dopo il check concede il calcio di rigore. Al 5’ si presenta sul dischetto Shpendi che apre il piattone ma Pigliacelli indovina l’angolo e respinge. Il risultato resta sullo 0 a 0.

Ma è un inizio di ripresa scoppiettante. Al 52’ Quagliata prova la conclusione a giro col destro, da posizione defilata sulla sinistra, la sfera esce di poco al lato.

Due minuti dopo però il Catanzaro va in gol con il suo uomo più rappresentativo. Pietro Iemmello apre e chiude l’azione. Bellissima apertura no look del capitano giallorosso dal centro del campo verso la sinistra dove trova Quagliata che combina con Perticcione e Pontisso, quest’ultimo mette in mezzo una palla perfetta dove il 9 delle Aquile si fa trovare pronto e in caduta, di testa, gonfia la rete facendo esplodere di gioia il Ceravolo. AL 54’ Catanzaro 1, Cesena 0.

A seguito della roulette dei cambi, da entrambe le parti, il leitmotive della partita cambia, il Catanzaro si difende in maniera ordinata mentre il Cesena prova ad offendere senza però creare particolari pericoli. Al 75’ il risultato resta sull’1 a 0 in favore dei giallorossi. L’azione più pericolosa dei bianconeri arriva al 78’ con Tavsano che conclude dal limite dell’area ma la sfera finisce alta di un metro sopra la traversa.

È sempre Tavsen a essere il più pericoloso del Cesena, all’86 ci riprova da fuori, in questo caso prende lo specchio della porta però il tiro è centrale e Pigliacelli respinge facilmente.

Nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro poco da segnalare e Catanzaro-Cesena termina 1 a 0.

Il tabellino

CATANZARO: Pigliacelli M., Brighenti N., Scognamillo S., Bonini F., Cassandro T., Pompetti M., Petriccione J. (dal 20' st Ilie R.), Pontisso S. (dal 29' st Coulibaly M.), Quagliata G., Biasci T. (dal 21' st Pittarello F.), Iemmello P.. A disposizione: Borrelli E., Buso N., Corradi C., Coulibaly M., D'Alessandro M., Gelmi L., Ilie R., La Mantia A., Pagano R., Pittarello F., Seck D. Allenatore: Caserta F..

CESENA: Klinsmann J., Ciofi A., Piacentini M., Mangraviti M., Adamo E., Saric D. (dal 40' st Berti T.), Calo G., Bastoni S. (dal 14' st La Gumina A.), Celia R. (dal 22' st Ceesay J.), Antonucci M. (dal 23' st Tavsan E.), Shpendi C. (dal 14' st Russo F.). A disposizione: Berti T., Ceesay J., Donnarumma D., Francesconi M., La Gumina A., Mendicino L., Pieraccini S., Pisseri M., Pitti E., Russo F., Siano A., Tavsan E. Allenatore: Mignani M..

Reti: al 9' st Iemmello P. (Catanzaro) .

Ammonizioni: al 44' pt Bonini F. (Catanzaro), al 10' st Iemmello P. (Catanzaro), al 45'+1 st Ilie R. (Catanzaro) al 35' st Adamo E. (Cesena), al 45'+1 st Calo G. (Cesena), al 45'+5 st Russo F. (Cesena).

Rigori sbagliati: al 4' st Shpendi C. (Cesena).