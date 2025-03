Il tecnico rossoblù è intervenuto in sala stampa dopo il poker subito al Ceravolo: «Abbiamo ancora un obiettivo, mancano 8 partite e dobbiamo capire come venire fuori da questa situazione»

Pierantonio Tortelli, allenatore del Cosenza, si è presentato nella sala stampa del “Ceravolo” dopo il netto ko per 4-0 nel derby contro il Catanzaro. Una sola breve dichiarazione del tecnico rossoblù.

Le parole di Tortelli

«Sono qui per chiedere scusa al popolo rossoblù. Abbiamo fatto male questa partita, l’approccio e tutto il resto. Ma abbiamo ancora un obiettivo, mancano 8 partite e dobbiamo capire come venire fuori da questa situazione. È difficile, lo sappiamo, siamo consapevoli. Però dobbiamo fare di tutto per rimediare a questa figura che abbiamo fatto nel prosieguo del campionato. Avremo modo nel resto delle partite. Questa sera non risponderò ad alcuna domanda».