Due sconfitte ciascuna nelle prime giornate di Serie B e Serie C: le tre calabresi sono chiamate subito a una reazione per cancellare lo zero in classifica. Per trovare l'unico successo bisogna tornare al derby di Coppa Italia
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Sei partite, sei sconfitte, zero punti. Il calcio calabrese professionistico non ha ancora trovato il primo sorriso in campionato. Catanzaro in Serie B, Cosenza e Crotone in Serie C sono partite con il piede sbagliato e, dopo le prime due giornate, condividono un dato impietoso: hanno perso tutte le gare disputate. Un avvio da incubo per le tre rappresentanti della Calabria, che già alla terza giornata sono chiamate a una brusca inversione di rotta. Il margine per gli allarmismi è ancora ampio, perché il campionato è appena iniziato, ma il bilancio racconta di una difficoltà comune e certifica una partenza ben al di sotto delle aspettative.
A pagare per primo il conto è il Catanzaro, unica calabrese in Serie B. I giallorossi di mister Gorgone sono ancora fermi a quota zero dopo due giornate e nell'ultimo turno hanno incassato una sconfitta per 2-1 a Pisa, dopo aver perso 3-2 a Vicenza all’esordio nella cadetteria 2026-2027. Tre gol segnati e cinque subiti completano un bilancio che evidenzia problemi soprattutto nella fase difensiva. La squadra di Giorgio Gorgone è ora attesa dalla trasferta sul campo del Südtirol, la terza consecutiva lontano da casa. Una nuova occasione per cancellare lo zero dalla classifica e soprattutto per dare un primo segnale di reazione.
In Serie C,invece, anche Cosenza e Crotone sono ancora a secco. I pitagorici hanno perso all'esordio allo 'Scida' contro il Foggia, 0-1, e sono caduti anche a Sorrento, 1-0. Una partenza già complicata che diventa ancora più pesante alla luce dei sei punti di penalizzazione: il Crotone è infatti chiamato a inseguire partendo da quota -6. Sabato allo “Scida” arriva il Barletta, neopromosso e ancora imbattuto. Per la squadra guidata in panchina da Leandro Greco sarà subito una sfida pesante, con l'obiettivo di conquistare finalmente i primi punti.
Non ha ancora mosso la classifica nemmeno il Cosenza. I lupi hanno aperto il campionato con il 3-1 incassato sul campo dell'Audace Cerignola e hanno poi perso 2-1 contro il Potenza nella gara giocata a porte chiuse allo “Scida”. La squadra di Coppitelli è ora attesa dal posticipo di lunedì sul campo del Catania, altra trasferta impegnativa per provare a interrompere la striscia negativa.
Il paradosso è che l'unica vittoria calabrese dell'inizio di stagione è arrivata proprio in un derby. Per trovare un successo di Catanzaro, Cosenza o Crotone bisogna infatti uscire dai campionati e tornare al primo turno di Coppa Italia di Serie C, quando il Cosenza ha espugnato lo 'Scida” eliminando il Crotone. Poi, però, anche i silani sono usciti dalla competizione, battuti dal Sorrento.