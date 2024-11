Domani mattina allo stadio Sinopoli di Soverato si terrà l’ultimo allenamento dei giocatori giallorossi prima del derby Catanzaro-Cosenza in programma domenica pomeriggio alle 16.15. Per l’occasione gli ultras hanno lanciato un appello tutti i sostenitori delle Aquile chiedendo di recarsi nel comune costiero per incitare gli atleti che scenderanno in campo, l’allenatore e tutto l’ambiente giallorosso prima del tanto atteso scontro contro i rivali di una vita. L’invito, lanciato sui canali social, è diventato in poco tempo virale.

Ecco il post per intero: «La curva Massimo Capraro chiama a raccolta il proprio popolo! Sabato 25 novembre ore 10, stadio comunale di Soverato, porta anche tu una sciarpa, un vessillo e quell'orgoglio di essere catanzaresi. Lo dice la storia, e scritto su tutti gli almanacchi, la Calabria è e resterà per sempre giallorossa».