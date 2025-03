Il Cosenza arriva al derby di domenica contro il Catanzaro con rinnovata fiducia, grazie alla vittoria casalinga contro la Reggiana e alla buona prestazione offerta a Modena. Il cambio in panchina ha portato una scossa e, sebbene il cammino resti complicato, il duo Tortelli-Belmonte sta cercando di gettare le basi per una rincorsa quasi miracolosa verso la salvezza.

La sfida si giocherà in un clima particolare: la trasferta è stata vietata ai tifosi rossoblù, che quindi non potranno seguire la squadra a Catanzaro. Per compensare, la società ha deciso di aprire i cancelli del “Marulla” sabato per permettere ai sostenitori di assistere alla rifinitura e far sentire la loro vicinanza prima del big match.

L’assenza di Artistico, squalificato, è il principale nodo tecnico da sciogliere. L’idea di lanciare l’argentino Cruz stuzzica lo staff tecnico, ma resta da capire se si punterà ancora sul consueto modulo. In attacco, la lotta per due maglie è serrata: Zilli sembra leggermente indietro nelle gerarchie, mentre Cruz si gioca il posto con Mazzocchi e Fumagalli. Un’altra buona notizia per il Cosenza è il recupero di Florenzi, che dopo essere andato in tribuna contro la Reggiana, è pronto a tornare in campo. Per lui, spazio probabile nella ripresa.

Sul fronte societario, resta in stand-by la trattativa tra il presidente Guarascio e Citrigno, interessato all’acquisizione del club. Per il momento non si registrano passi avanti concreti, ma il futuro del Cosenza, dentro e fuori dal campo, resta tutto da scrivere. Domenica, intanto, sarà derby. E il Cosenza ci arriva con una speranza in più.