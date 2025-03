Ecco le possibili scelte dei tecnici per il match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B. All’andata la sfida si chiuse con un pareggio per 1-1

Si giocherà oggi pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 17.15, il derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza. Il match del Ceravolo (stadio sold out ma senza tifosi ospiti) è valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B e mette di fronte due squadre dagli obiettivi contrapposti: i giallorossi cercano i 3 punti per consolidare la posizione play off, mentre i rossoblù sono quasi obbligati a vincere per continuare ad alimentare la fiammella della salvezza. Le due squadre tornano a sfidarsi dopo l’1-1 del match d’andata che si gioco nel giorno di Santo Stefano al Marulla di Cosenza.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Situm, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Iemmello, Biasci. All.: Caserta

COSENZA (3-5-2): Micai; Venturi, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Kouan, Gargiulo, Garritano, D’Orazio; Mazzocchi, Fumagalli. All.: Belmonte-Tortelli