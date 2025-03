Alle ore 17.15 giallorossi e rossoblù si affronteranno al Ceravolo. Le Aquile cercano i 3 punti per consolidare la posizione play off, mentre per i Lupi la vittoria è l'unico risultato utile per poter sperare ancora nella salvezza

Un derby è sempre un derby, anche se quello tra Catanzaro e Cosenza - valido per la 30esima giornata di Serie B – in programma questo pomeriggio alle 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo sarà sicuramente diverso.

Diverso perché potrebbe rivelarsi decisivo, in positivo e in negativo, per gli obiettivi entrambe le squadre. La classifica parla chiaro e vede il Catanzaro stabile al quinto posto che però deve difendere con le unghie e con i denti per riuscire ad accaparrarsi un posto nella roulette di fine stagione dei play off. Mentre per il Cosenza una vittoria potrebbe rivelarsi l’ultima spiaggia nella corsa salvezza, infatti i lupi sono il fanalino di coda nella graduatoria del campionato di Serie B.

Purtroppo il derby vedrà la partecipazione solo della tifoseria giallorossa. Le autorità hanno deciso di vietare la trasferta ai supporters rossoblù, così come accadde all’andata, però, a parti invertite.

Numeri del derby Catanzaro Cosenza

Il derby di Calabria è andato in scena 51 volte in campionato, 20 vittorie giallorosse, 21 pareggi e 10 vittorie rossoblù. La partita d’andata, disputatasi allo stadio Marulla lo scorso 26 dicembre è terminata con un pareggio insperato per i padroni di casa del Cosenza che all’ultimo dei 15 minuti di recupero di un rocambolesco secondo tempo vanno in gol grazie al rigore di Ciervo. I giallorossi erano passati in vantaggio grazie al gol di Pompetti.

I pronostici del derby Catanzaro-Cosenza

Sulla carta è sicuramente il Catanzaro a essere favorito per la vittoria anche in virtù del rientro dalla squalifica di Capitan Iemmello, autore di 13 dei 36 gol totali dei giallorossi. Mentre ai lupi mancherà per squalifica Gabriele Artistico, attaccante che ha messo in fila diverse buone prestazioni segnando il gol vittoria nell’ultimo match disputato contro la Reggiana. I Lupi si affideranno all'esperienza tra i pali di Micai.

La stagione del Catanzaro finora

Il Catanzaro finora ha perso solo 4 partite, ne ha vinte 9, però ne ha pareggiate ben 16. Prima dell’amara sconfitta per 4 a 0 contro la Cremonese, diretta concorrente ai play off, in trasferta, le Aquile avevano messo in fila dieci risultati utili consecutivi che sono iniziati proprio nel derby andato in scena nel giorno di Santo Stefano di dicembre 2024. La salvezza tranquilla, che era l’obiettivo iniziale dell’Us, è stata raggiunta con largo anticipo e ora, visti i risultati e soprattutto le prestazioni che gli uomini di Caserta hanno fatto in queste 29 giornate, si può pensare seriamente a qualcosa di più importante.

La stagione del Cosenza finora

I crudi numeri del Cosenza dicono 6 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte. In totale i rossoblù hanno ottenuto sul campo 29 punti ma in classifica la squadra della città bruzia ne ha in realtà 25. Sono stati infatti 4 i punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Covisoc alla Procura Federale. Una penalizzazione che ha influito certamente sulla stagione dei Lupi, soprattutto dal punto di vista del morale. Il campionato del Cosenza, con Massimiliano Alvini in panchina, iniziò con la squadra che alla prima giornata ottenne una vittoria per 1-0 sulla Cremonese. Nelle prime giornate i ragazzi di Alvini furono protagonisti di buone prestazioni e anche di vittorie prestigiose in trasferta (Reggiana e Brescia). La formazione rossoblù stazionava poco sopra la zona play out. Poi il tracollo, con sei sconfitte, un pareggio e una sola vittoria dalla 20esima giornata alla 27esima. Il ko casalingo per 3-0 contro il Palermo portò la società ad esonerare Max Alvini, al suo posto il duo Belmonte-Tortelli che, prima dell’appuntamento di oggi al Ceravolo, hanno ottenuto un pareggio (a Modena) e una vittoria (Reggiana).