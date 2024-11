I tagliandi saranno disponibili solo nei punti vendita dislocati sul territorio di Cosenza e provincia in quanto è stato disabilitato l'acquisto on line

È partita alle 16 la prevendita dei biglietti per l'attesissimo derby di Calabria: Catanzaro-Cosenza. Attraverso una nota stampa la società giallorossa ha comunicato che «i biglietti del settore ospiti della gara saranno disponibili per i soli possessori della fidelity card rilasciata dalla società Cosenza calcio». I tagliandi saranno disponibili nei punti vendita di “Tiketone” dislocati sul territorio di Cosenza e provincia (elenco disponibile sul sito della ticketone.it), mentre viene specificato che non è attiva la vendita online. Il costo del biglietto è di 15 euro + diritti prevendita.

«Si specifica infine che, per come da determina dell’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive, i residenti nella Provincia di Cosenza potranno acquistare solo ed esclusivamente biglietti del settore ospiti», conclude la nota dell'Us Catanzaro.