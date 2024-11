«Oggi mi sono divertito a vedere la partita di Coppa Davis dove Sinner ha dimostrato qualità tecniche, forza, grandissima concentrazione e sangue freddo. Penso che siano le cose che ci servono in queste partite. Bisogna avere il cervello a posto, disponibilità al sacrificio e grande attenzione». Esordisce così Vincenzo Vivarini, l’allenatore del Catanzaro che domani alle 16.15 affronterà nell’attesissimo derby il Cosenza.

«Sono state due settimane particolari – ha continuato il mister -. Aldilà del lavoro ordinario, la testa era già a questa partita che è molto sentita da tutto l’ambiente, soprattutto dai tifosi. Si è lavorato su alcuni concetti che avevamo tralasciato in passato. Siamo andati a ritoccare quelle mancanze che abbiamo avuto nelle ultime partite».

Dunque due settimane intense di lavoro che hanno condotto al primo dei match più importanti per Aquile e Lupi: «Si è lavorato molto bene, i ragazzi erano concentrati. Bisogna stare sul pezzo ed essere concentrati su quello che bisogna fare in campo». E poi sui tifosi: Giochiamo in casa e avremo un supporto particolare dai nostri tifosi, sarà sicuramente una bella partita, una grande festa per noi. Siamo sicuri che il nostro pubblico continuerà a fare quello che ormai sta facendo da tempo, hanno dimostrato di essere i migliori. Spero sia uno spot per tutta la Calabria».

Non è mancato un riferimento al Cosenza e al gioco che il suo collega Caserta è riuscito a far apprendere ai suoi: «Hanno grandi qualità in attacco e a centrocampo. È una squadra che la categoria la conosce perché ha giocatori importanti. Dobbiamo affrontarli con la consapevolezza che siamo una grande squadra anche noi».

«È vero che veniamo da tre sconfitte – ha continuato Vivarini -. Abbiamo parlato tanto e siamo consapevoli che c’è solo da fare risultato. Dobbiamo andare oltre le problematiche, siamo in credito con la fortuna perché nelle partite in cui abbiamo perso avremmo meritato sicuramente di più. Speriamo che gli episodi girino a favore nostro. È la partita giusta per mettere in mostra tutto quello che facciamo e che abbiamo fatto finora, ci interessa solo il risultato».

E poi sulla condizione fisica dei propri uomini: «A parte Situm abbiamo recuperato un po’ tutti. Anche se questa è una partita in cui dovranno scendere in campo i migliori».

La conferenza stampa completa

I convocati

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 77. Katseris

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma