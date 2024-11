Soddisfazione per la prestazione e un pizzico di rammarico nelle parole del tecnico giallorosso al termine della partita. «L'applicazione della squadra è stata tanta, anche in fase di non possesso, questo non può che farmi piacere»

La 34esima giornata del campionato di Serie B ha visto il Catanzaro non andare oltre lo 0 a 0, in casa, contro la Cremonese. Mister Vivarini, nel corso della conferenza stampa post partita ha commentato il match appena concluso con soddisfazione per quanto visto in campo ma non senza un pizzico di rammarico: «È stata veramente una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre. Abbiamo fatto divertire il nostro pubblico, spiace per il risultato ma avevamo di fronte una squadra di altissimo livello».

«Noi siamo una grande squadra - ha aggiunto il tecnico delle aquile -. Durante questo campionato abbiamo fatto benissimo. Queste partite ci fanno prendere sempre più consapevolezza di quello che sappiamo fare, sicuramente abbiamo avuto più occasioni noi ma purtroppo non è entrata».

Vede, in definitiva, il bicchiere mezzo pieno mister Vivarini per quanto prodotto dai giallorossi nei 90 minuti: «Abbiamo fatto una pressione importante, difensivamente abbiamo giocato molto bene. L’applicazione della squadra è stata tanta anche in fase di non possesso e questo non può che farmi solo piacere».