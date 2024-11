È partita oggi alle 15 la caccia al biglietto per Catanzaro-Cremonese, match di cartello della 34esima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 20 aprile alle 16.14. Non esageriamo nel definirlo come il big match di questo turno perché, mentre Parma e Como – rispettivamente prima e seconda in classifica - sembrano sempre più lanciate verso la promozione diretta in Serie A, la zona calda è diventata quella relativa al terzo e al quarto posto.

Arrivare in queste posizioni significherebbe per i giallorossi saltare un turno dei playoff che a cinque giornate dalla fine della stagione regolare sono cosa praticamente acquisita. E la sfida casalinga contro la compagine lombarda è di vitale importanza per arrivare a un passo, a un punto dal quarto posto occupato proprio dai grigiorossi.

Gli ingredienti per una sfida d’alto livello e per una giornata di sport da ricordare ci sono tutti anche perché i sostenitori delle Aquile, durante questa meravigliosa annata da matricola, hanno stupito sia in casa che fuori e con certezza non mancheranno neanche in questa occasione.

Tutte le info utili per l’acquisto dei biglietti per Catanzaro-Cremonese sul sito ufficiale della società giallorossa.