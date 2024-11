Questa mattina alle 10 è partita la vendita per il match valido per l'andata della semifinale dei playoff di Serie B. Neanche a dirlo sono stati polverizzati tutti i tagliandi disponibili

Neanche il tempo di rifiatare dopo l’emozionate primo turno dei playoff di Serie B che ha visto il Catanzaro trionfare sul Brescia ieri sera al Ceravolo, che è iniziata la spasmodica attesa per la semifinale degli spareggi promozione. Le Aquile affronteranno in gara doppia (andata e ritorno) la Cremonese e il primo appuntamento è sempre tra le mura amiche del Ceravolo martedì 21 maggio.

Questa mattina alle 10, un po’ a sorpresa, è partita la vendita dei biglietti per il match. Neanche a dirlo in un paio d’ore sono stati polverizzati tutti i tagliandi disponibili. La febbre giallorossa è aumentata in maniera esponenziale, tutti vogliono assistere a delle gare che, a prescindere da come andrà a finire, rimarranno nella storia del club.

Sarà con certezza una partita dove l’equilibrio la farà da padrone anche perché durante la stagione regolare le due squadre sono arrivate a pochi punti di distanza l’una dall’altra - Cremonese quarta con 67 punti e Catanzaro quinto con 60 – e nei due match di campionato in cui si sono scontrate il risultato è stato di 0 a 0.

L’antipasto di questi playoff (Catanzaro-Bescia terminata 4 a 2) è stato delizioso anche per la cornice di pubblico che è stata quella delle grandi occasioni, con i tifosi della compagine calabrese che hanno incitato i propri beniamini per 120 minuti e con molta probabilità, martedì sera al Ceravolo, continuerà lo spettacolo giallorosso, in campo e fuori.