La partita di cartello della 34esima giornata del campionato di Serie B ha visto scendere in campo, allo stadio Ceravolo, Catanzaro e Cremonese. Le Aquile hanno disputato il match a viso aperto contro la corazzata grigiorossa, provando in tutti i modi a conquistare i tre punti ma il match è terminato con il risultato di 0 a 0. La posizione in classifica resta invariata con le Aquile che raggiungono quota 56 punti occupando il quinto gradino.

Primo tempo

Le Aquile scendono in campo vogliose di fare bene. Al quinto minuto, una palla contesa a centrocampo finisce tra i piedi di Iemmello che si fa tutta la metà campo, arriva al limite dell’area e serve sulla corsa, sulla destra Vandeputte che ci mette un po’ prima di tirare e viene raggiunto da un difensore grigiorosso che devia e la conclusione finisce sul lato esterno della rete.

È il Catanzaro ad avere il pallino del gioco in mano. Vandeputte e Ambrosino sono indemoniati ed è proprio il numero 70 giallorosso, al 26’, a provare la botta su calcio di punizione, ma la palla vola di poco alta sopra la traversa.

Sull’azione che ne segue la Cremonese è pericolosa con Pickel di testa ma Fulignati è attento e riesce a respingere.

Ambrosino on fire. Al 29’ si libera combattendo tra due avversari a centrocampo, corre come un treno, arriva in area e conclude, però la palla lambisce il palo e si perde sul fondo.

Nel finale della prima frazione è la Cremonse ad avere l’occasione più pericolosa. Al 42’, Vandeputte perde una palla nei pressi del limite dell’area, Jhonsen recupera, fa un passo e conclude ma la traiettoria, anche se angolata, è alta. Dopo un minuto di recupero il primo tempo termina 0 a 0.

Secondo tempo

Dopo due minuti dall’inizio della ripresa Catsagnetti, per la Cremonese, crossa dalla destra, la palla assume una strana traiettoria dirigendosi verso la porta e colpendo in pieno la traversa. Il risultato resta invariato.

La partita scorre e i ritmi si abbassano. Entrambe le squadre sono ben messe in campo e in maniera speculare affrontano questa parte di match. Al 70’ Catanzaro 0, Cremonese 0.

Però al 73’ la difesa della compagine lombarda combina un pasticcio e la palla viene recuperata da Iemmello che si proietta in area e conclude basso a incrociare, la palla scivola lentamente verso la linea di porta ma Antov è veloce e riesce a intervenire prima che la palla finisca in rete.

Vandeputte all’82’ colpisce in pieno il palo, ma comunque l’assistente aveva alzato la bandierina.

Clamoroso al 90’. Dopo un’azione sviluppata magistralmente dalle Aquile sulla sinistra, Stoppa ha tra i piedi la palla che sarebbe valsa il match. Praticamente un rigore in movimento che l’esterno giallorosso sbaglia clamorosamente.

Dopo quattro minuti di recupero Catanzaro-Cremonese termina 0 a 0.

Il tabellino

US CATANZARO 1929 (4-4-2): Fulignati; Situm, Antonini, Scognamillo, Veroli; Sounas (Pompetti 75'), Pontisso (Ghion 52'), Petriccione (Stoppa 75'), Vandeputte; Iemmello, Ambrosino (Biasci 52'). A disposizione: Sala, Borrelli, Brignola, Ghion, Stoppa, Pompetti, Brighenti, Biasci, Krajnc, Oliveri, Miranda, Donnarumma. All.: Vivarini

US CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli (Lochoshvili 13'), Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Vazquez (Buonaiuto 74'), Tsadjout (Coda 85'). A disposizione: Liveri, Marrone Falletti, Ciofani, Buonaiuto, Afena-Gyan, Ghiglione, Abrego, Quagliata, Majer, Lochoshvili, Coda. All.: Stroppa.

ARBITRO dell'incontro: Dionisi; assistenti: Prenna – Politi; quarto ufficiale: Frascaro; Var: Meraviglia; Avar: Pagnotta.

Ammoniti: Bianchetti (Cr), Pickel (Cr), Petriccione (Ca), Jhonsen (Cr).