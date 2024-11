Negli ultimi minuti Donnarumma ha due volte tra i piedi la palla del 3 a 2 ma prima trova sulla sua strada Saro e poi il palo. Ora i giallorossi sono costretti a vincere sabato prossimo allo Zini di Cremona per raggiungere la finale

Rimonta a metà. Il Catanzaro pareggia 2 a 2 contro la Cremonese nell’andata della semifinale dei playoff di Serie B. Un primo tempo tattico si conclude con gli ospiti in vantaggio grazie al gol di Tsadjout. Poi nella ripresa succede di tutto: Ciofani raddoppia per i grigiorossi ma dopo neanche due minuti Biasci accorcia le distanz. Le Aquile ci credono e riescono a pareggiare con Brignola. Nel finale Donnarumma ha due volte tra i piedi la palla del 3 a 2 ma prima trova sulla sua strada Saro e poi il palo. Ora il Catanzaro è costretto a vincere sabato prossimo allo Zini di Cremona per raggiungere la finale.

Primo tempo

1' - La prima palla la gioca la gioca il Catanzaro.

8' - Occasione per il Catanzaro. Iemmello viene trovato con un tocco sotto, al limite dell'area, da Petriccione. Il nove giallorosso controlla di petto e calcia di controbalzo, ma la conclusione è alta.

10’- La cremo risponde con la botta di Castagnetti da fuori, ma anche in questo caso la palla si perde sul fondo.

14’ – Cremonese in vantaggio. Tsadjout, sugli sviluppi di un corner, di prima intenzione conclude a seguito della traversa colpita da Vasquez. Fulignati non può nulla: Catanzaro 0, Cremonese 1.

30' - Le Aquile alzano leggermente il baricentro ma la compagine lombarda è bene organizzata e non lascia spazi alle offensive giallorosse. Alla mezzora Catanzaro 0, Cremonese 1.

45' + 2 - Le Aquile nel finale si avvicinano diverse volte nei pressi della porta difesa da Saro senza però trovare le giuste misure. E dopo due minuti di recupero Catanzaro e Cremonese rientrano negli spogliatoi.

Secondo tempo

46' - La Cremonese tocca il primo pallone della ripresa.

50' - La Cremonese raddoppia con Ciofani. Zanimacchia riceve sulla destra, mette in mezzo e pesca dell'area il centravanti grigiorosso che con una buona torsione anticipa Brighenti e sigla lo 0-2.

52' - Il Catanzaro accorcia con Biasci. Sounas serve nei pressi del limite nell'area di rigore il numero 28 giallorosso che conclude di prima intenzione a giro verso il secondo palo e gonfia la rete.

69' - Brignola pareggia. Oliveri dalla destra crossa verso il secondo palo dove Iemmello lotta con due avversari e riesce a indirizzare la palla verso ii cuore dell'area dove il numero 17 deve solo spingere in rete. Catanzaro 2, Cremonese 2.

71' - Partita momentaneamente sospesa a causa di un malore di un tifoso nel settore distinti.

74' - La partita riprende.

81' - Clamoroso. Donnarumma a tu per tu con l'estremo difensore grigiorosso colpisce a botta sicura ma l'intervento di Saro è miracoloso e di piede riesce a respingere.

86' - È un assedio giallorosso. Donnarumma si libera in area e colpisce in pieno il palo. Il risultato resta sul 2 a 2.

90+6 - non c'è più tempo. Catanzaro-Cremonese termina 2 a 2.

Il tabellino

US CATANZARO 1929 (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Brighenti, Antonini, Scognamillo (Veroli 56'); Sounas (Brignola 56'), Pontisso (Pompetti 80'), Petriccione, Vandeputte; Iemmello (Stoppa 89'), Biasci (Donnarumma 80'). A disp: Sala, Borrelli, Verna, Brignola, Stoppa, Pompetti, Krajnc, Rafele, Viotti, Miranda, Veroli, Donnarumma. All.: Vivarini

US CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (Sernicola 67'), Pickel, Castagnetti, Quagliata, Ciofani (Johnsen 59'); Vazquez, Tsadjout. A disp: Jungdal, Marrone, Falletti,Buonaiuto, Tuia, Sernicola, Ghiglione, Abrego, Majer, Lochoshvili, Johnsen, Coda. All.: Stroppa.

ARBITRO dell'incontro: MARCENARO; ASSISTENTI: BINDONI - TEGONI; IV UFFICIALE: DIONISI; VAR: MARINI; AVAR: SOZZA.

Ammoniti: Vasquez (Cr), Quagliata (Cr).