CATANZARO - Catanzaro attende Checco Moriero. Tra una settimana il nuovo trainer giallorosso potrà ufficialmente abbracciare la sua nuova squadra. La data indicativa è quella del 1° luglio. Moriero ha già definito anche lo staff tecnico: il suo vice sarà Massimo D'Urso, con Matarangolo come preparatore atletico e Negretti come preparatore dei portieri. Il ritiro, previsto per metà luglio, sarà con tutta probabilità ancora a Spoleto.