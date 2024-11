Dopo l'esordio (positivo) in campionato, Catanzaro e Cosenza sono chiamate a completare i rispettivi organici per affrontare al meglio la Serie B che ha preso il via lo scorso fine settimana. A 10 giorni dalla chiusura del mercato estivo le due calabresi sono impegnate in una serie di trattative alcune delle quali già concluse, altre in dirittura d’arrivo.

In casa giallorossa fari puntati sull’esterno d’attacco del Palermo Francesco Di Mariano, calciatore che piace molto al tecnico Caserta. Ieri il Catanzaro ha invece ufficializzato Demba Seck, attaccante senegalese classe 2001 arrivato in prestito dal Torino.

Sponda Cosenza sono tre al momento le operazioni in definizione. La prima riguarda il difensore del Taranto Ferrara, le altre due sono quelle degli attaccanti Mohamed Sankoh e Andrea Favilli.

Sankoh (che arriverà in prestito) ha un contratto con lo Stoccarda fino al 2026. In questa stagione per lui una sola apparizione ma con la seconda squadra dei biancorossi, in terza serie. Nelle ultime due annate il calciatore è stato in prestito nella massima serie olandese, prima al Vitesse e poi all’Heracles, mettendo a segno in totale 8 reti.

Favilli invece ha un altro anno di contratto con il Genoa che, dopo tante stagioni in prestito, dovrebbe cederlo questa volta a titolo definitivo. L’attaccante è reduce da due anni di prestito alla Ternana. Prima ancora mezza stagione con il Monza sempre in Serie B. In passato annate in cadetteria anche ad Ascoli ed in A con Verona e Genoa.