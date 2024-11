Al

Chi si aspettava una gara al fulmicotone è rimasto deluso. Catanzaro e Messina sparano a salve nel derby del sud tra giallorossi calabresi e giallorossi siciliani. Tanta noia in campo, tanti sbadigli sugli spalti.



E se dal Catanzaro, che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, non ci si aspettava tanto di più, qualcosa di meglio avrebbe potuto e dovuto fare il Messina, che perde così l’ultimo treno utile per uscire fuori dalla zona play out. Mister Di Costanzo lascia re Giorgio Corona, grande ex di turno, in panchina ed il solo Orlando riesce solo a pungere la retroguardia di casa. Dall’altra parte del campo è Russotto il più in palla dei suoi. Nella ripresa finalmente entra in campo Corona e la gara si ringalluzzisce. L’attaccante palermitano crea tantissimo. Prima favorisce la rete annullata ad Izzillo, poi costringe Bindi ad un paio di interventi impegnativi. Ma il tempo è finito e al triplice fischio il risultato resta fisso sullo 0-0. Un risultato che non serve a nessuno, soprattutto al Messina, condannato agli spareggi per non retrocedere.