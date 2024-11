Il contratto del diesse è in scadenza a giugno: la società giallorossa ha intenzione di continuare il progetto con l'operatore di mercato. Ecco le indiscrezioni raccolte dal nostro network all'Hotel Sheraton di Milano, sede delle trattative di mercato

Chiuso il calciomercato per la stagione 2023/2024 (che il nostro network ha seguito con collegamenti in diretta dall'Hotel Sheraton di Milano), è tempo di pensare al campo e si rinnovi. Parliamo del Catanzaro del patron Floriano Noto, una delle sorprese del campionato di serie B grazie a un girone d’andata davvero positivo.

Il diesse Magalini sperava di regalare al tecnico Vivarini un attaccante di valore, ma le trattative impostate non sono andate a buon fine. In chiusura si poteva tentare il colpo Aramu dal Bari, ma l’operatore di mercato giallorosso non era convinto che fosse la pedina giusta da inserire nel 4-4-2 di Vivarini. Ed allora, il Catanzaro ha preferito rimanere con Iemmello, Biasci, Ambrosino e Donnarumma.

Dopo aver preso tanti giovani per il settore giovanile, sotto la supervisione di Massimo Bava, presente allo Sheraton di Milano, il presidente Noto si dedicherà al rinnovo del direttore sportivo Giuseppe Magalini. Il contratto del dirigente giallorosso infatti è in scadenza al 30 giugno 2024. Magalini a Catanzaro ha dimostrato di essere un diesse con le idee chiare ed affidabile nella ricerca di giovani di prospettiva, vedi l’affare Katzeris.

Le prestazioni della squadra ovviamente si riflettono in positivo anche nel suo operato, così il club giallorosso ha intenzione di chiudere la pratica rinnovo entro qualche mese per dare continuità al progetto. A tal proposito, nei prossimi giorni partiranno i lavori per migliorare le strutture dedicate alle squadre giovanili. Insomma, il Catanzaro pensa già al futuro.