Impazza il mercato in Lega Pro. I giallorossi alzano la posta ed sono pronti a sacrificare uno dei suoi gioiellini per riprendere l’esterno del Palermo Di Chiara. Biancoverdi invece ad un passo da Arcidiacono

CATANZARO - E’ il Catanzaro la società calabrese più attiva sul mercato. I giallorossi spingono per l’operazione Di Chiara. L’esterno del Palermo sembrava ad un passo dal ritorno nella città dei Tre Colli, ma proprio quando tutto pareva definito i rosanero hanno rallentato la chiusura del trasferimento.

Possibile sacrificio. Una frenata che tuttavia non preoccupa più di tanto il direttore sportivo Armando Ortoli che proprio in questa settimana sferrerà l’assalto decisivo. Pur di riportare Di Chiara alla corte di Francesco Moriero, i dirigenti giallorossi sono pronti a sacrificare uno dei gioielli del loro settore giovanile, Raffaele Celia, classe ’99, già nel giro della nazionale di categoria. Ma la settimana che è appena iniziata potrebbe portare a qualche altra cessione eccellente. Sotto questo profilo l’indiziato principale è il portiere Bindi. Da valutare la situazione di Andrea Russotto che, in caso di addio, verrebbe sostituito da un altro fantasista, Giuseppe Caccavallo.

La Vigor punta Arcidiacono. Il fantasista è una delle priorità della Vigor Lamezia. Il primo nome nella lista è quello di Arcidiacono. Il direttore sportivo Fabrizio Maglie punta a definire l’operazione entro questa settimana. Pronto un contratto annuale con opzione sul secondo. Da limare l’ingaggio, ma la distanza tra domanda ed offerta è ormai minima.

Zampaglione in amaranto? In uscita da Lamezia c’è Mimmo Zampaglione che vanta diversi estimatori in serie D e piace anche alla Reggina che in questo momento è impegnata su altri fronti e su altre questioni. Il mercato amaranto non è ancora decollato.