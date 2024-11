Doppiette per Iemmello e Vandeputte, un gol a testa per Biasci e Brignola. Nella 28esima giornata la squadra di Vivarini è uno spettacolo

Il Catanzaro regala spettacolo e gol. Al Ceravolo il match valido per la 28esima giornata del campionato non ha storia. I giallorossi asfaltano il Monopoli, allenato dal calabrese Giuseppe Pancaro, vincendo per 6-0. Un successo che manda i giallorossi a quota 73 punti in classifica.

La partita inizia con i padroni di casa subito in gol con Iemmello dopo appena un minuto. Il raddoppio alla mezzora porta la firma di Vandeputte. Nella ripresa il tris giallorosso di Biasci al primo giro di lancette, mentre il 4-0 arriva al 25’, con la doppietta personale di Vandeputte.

Manita giallorossa a 9 minuti dalla fine firmata da "Re" Iemmello mentre il definitivo 6-0 è di Brignola. L’ex attaccante del Cosenza mette a segno il suo primo gol in giallorosso. Nel prossimo turno il Catanzaro sarà impegnato sul campo della Juve Stabia.

Il tabellino

U.S. CATANZARO (3-5-2): Fulignati, Martinelli, Verna (65’ Pontisso), Iemmello, Fazio, Scognamillo (66’ Gatti), Ghion, (84’ Welbeck), Sounas (72’ Brgnola), Vandeputte, Biasci (72’ Curcio), Situm. A disposizione: Sala, Grimaldi, Tentardini, Rolando, Bombagi, Katseris, Cinelli, Cianci. Allenatore: Andrea Milani.

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Vettorel, Viteritti, Mulè, Drudi, Bizzotto (55’ Pinto), Vassalo (65’ De Risio), Hamlili, Manzari (75’ Bussaglia), Giannotti (55’ Rolando), Fella, Starita (65’ Santaniello). A disposizione: Pisseri, Falbo, Piccinni, Radicchio, De Santis, Corti. Allenatore: Giuseppe Pancaro.

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia. Assistenti: Egidio Marchetti di Trento e Franco Iacovacci di Latina. Quarto ufficiale: Gabriele Scatena di Avezzano.

Ammoniti: Bizzotto (M), Verna (C), Situm (C). Note: recupero 0’ p.t., 2’ s.t. Angoli 3-2.