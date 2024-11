VIDEO | Il centrocampista è stato con certezza il migliore in campo nel match andato in scena venerdì dove le Aquile hanno perso 2 a 1 contro il Venezia. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Andrea Ghion è stato con certezza il migliore in campo nel match andato in scena venerdì scorso allo stadio Luigi Penzo dove il Catanzaro ha perso 2 a 1 contro il Venezia. Non solo il gol, tanta qualità in mezzo al campo dove il 23enne di proprietà del Sassuolo riesce quasi sempre a brillare e creare. A confermarlo sono le statistiche delle partite precedenti dove la compagine calabrese spicca per possesso palla, passaggi totali e completati.

Ghion intervenuto in conferenza stampa ha parlato del brutto periodo che le Aquile stanno vivendo in quanto vengono da tre sconfitte consecutive. Per il centrocampista si tratta di un «momento di flessione», ritenendo che comunque ci possa stare in quanto «il campionato di Serie B è molto competitivo».

«Stiamo pagando cari gli errori, ma su questo stiamo lavorando e siamo convinti di poter risolvere – ha continuato Ghion -. Di snaturarci non se ne parla: meglio mettersi di buona lena ed approfittare di questo stop per capire come e dove crescere».

Poi sulla ottima performance e sulla rete segnata al Penzo: «Il gol era qualcosa che mi mancava: lo cercavo da settimane e a Venezia è stato un po’ liberatorio».

Infine, ma non per importanza, il riferimento al derby contro il Cosenza in programma domenica 26 novembre: «Prepariamo la partita per vincerla, sarebbe un modo per andare oltre. È la gara più importante e va preparata con applicazione. Dovessi segnare anche lì sarebbe fantastico, un gioia mai provata. Magari sotto la curva».