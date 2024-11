Match ball salvezza per il Catanzaro che al Ceravolo, sempre domenica alle 15, ospitano il Monopoli

Il Catanzaro ormai è a un passo dalla salvezza. Il tassello decisivo potrebbe arrivare proprio in casa contro il Monopoli, gara spigolosa da non sottovalutare. Se da un lato il Catanzaro da quattro gare ha ritrovato il proprio cammino in campionato, grazie anche ai risultati negativi inanellati delle dirette avversarie, dall'altro,nell'ultime gare le aquile si giocheranno il tutto per tutto. A partire dal Monopoli, appunto. Possibile match point.

Il gruppo di Erra ha ripreso il ciclo di allenamenti. Squadra al gran completo, eccezion fatta per Moi alle prese con il percorso riabilitativo post intervento.

L'ex giallorosso D'Adderio suona la carica. Per i pugliesi, in piena crisi e con la salvezza in bilico, è vietato sbagliare. Il trainer dovrà inoltre rinunciare a Pinto ed Esposito. Entrambi squalificati salteranno dunque il match decisivo per allontanarsi dalla zona play out.

A Monopoli finì 1-1, un pari che domenica potrebbe anche andar bene alla truppa giallorossa ma non consentirebbe agli Erra boys di dormire sogni tranquilli.

Darà il fischio d'inizio domenica alle 15, Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Il fischietto romano ha già incrociato i giallorossi in occasione di Catanzaro-Ischia dello scorso campionato, mentre non vanta alcun precedente con i pugliesi