Vicinissimo alla salvezza il Catanzaro. Ai giallorossi serve però un successo contro il Melfi già condannato ai play out.

Dal baratro alla luce in una settimana. Dall’inferno play out al paradiso salvezza con l’obiettivo di restarci. Per farlo il Catanzaro potrà pensare solo a se stesso, senza nessun obbligo di incastri particolari sugli altri campi.



La vittoria ai danni dell’Ischia ha ridato vigore ai giallorossi. Tra le aquile ed il mantenimento della categoria resta solo un ultimo ostacolo: il Melfi. A più due sul Catania una vittoria eviterebbe ogni possibile colpo di scena.



Gruppo di Erra al completo, eccezion fatta per Moi e per Maita. Quest’ultimo fermo a causa a di un trauma distorsivo al ginocchio. Possibile un suo forfait.



Dall’altra parte, mister Ugolotti suona la carica. A Catanzaro, ha dichiarato in settimana, per l’intera posta in palio. I gialloverdi, già aritmeticamente ai play out, non possono migliorare la loro classifica ma difficilmente, e le parole dell trainer lucano lo confermano, regaleranno qualcosa.



All’andata finì 2-0 per il Melfi. Primo incontro dell’anno e ultimo match della stagione.



Si scenderà in campo sabato alle 16. Match affidato a Niccolò Baroni della sezione di Firenze.