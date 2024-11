Gli allievi Saverio Brutto e Simone Alessio sono stati premiati campioni d’Italia al Campionato Nazionale Categorie Olimpiche di Taekwondo Seniores

Risultato a dir poco stupefacente per il GS. Vigilfuoco di Catanzaro sezione Taekwondo, guidato dal maestro e vigile del fuoco Francesco Laface, al Campionato Nazionale Categorie Olimpiche di Taekwondo Seniores cinture Nere Maschile e Femminile che ha avuto luogo presso il Palasport di Fondi il 13 e il 14 gennaio scorso.

Grande successo nelle due giornate all’insegna dello sport al Palasport di Fondi che ha visto impegnati gli atleti del GS Vigilfuoco di Catanzaro con Saverio Brutto nella categoria -58kg e Simone Alessio nella categoria -68kg. Solo due atleti che hanno permesso, grazie alla conquista di due medaglie d’oro, di portare sul gradino più alto del podio il GS VIGILFUOCO di Catanzaro. La prima medaglia d’oro è stata conquistata da Saverio Brutto nella categoria -58kg. Ben 5 gli incontri che ha dovuto affrontare, i primi due vinti per k.o. tecnico al 2° round e una finale da incorniciare chiusa per K.O. su Daniel Lo Pinto alla fine del 1° round grazie ad una tecnica di gamba portata con efficacia al viso. Questa medaglia d’oro si va ad aggiungere a quelle precedentemente conquistate negli anni passati ed esattamente la medaglia d’oro ai campionati italiani del 2015, le due medaglia d’argento ai Campionati Italiani del 2016 /2017 e la medaglia di bronzo al Campionato Italiano a categorie Olimpiche del 2016.

La seconda medaglia d’oro è stata conquistata da Simone Alessio che a soli 17 anni sale sul gradino più alto del podio al cospetto dei suoi avversari sicuramente più esperti di lui ma che, spinto dal fresco titolo di Campione d’Europa Juniores nel mese di dicembre 2017 e dalla sua forte determinazione, nulla hanno potuto contro le forti leve del giovane atleta catanzarese. Anche per lui 5 incontri vinti di cui 3 per k.o. tecnico al 2° round ed una finale chiusa vittoriosamente per 13-10 sul 5 volte campione italiano Luciano Bonaccorso.

Luana Costa