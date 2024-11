Ben otto gol (anzi nove perché uno è stato annullato) e tanto agonismo in una gara bellissima. I giallorossi volano in quarta posizione in classifica con 33 punti

Non poteva esserci un match più spettacolare di quello andato in scena questa sera allo stadio Ceravolo per aprire il girone di ritorno del campionato di Serie B. Ben otto gol (anzi nove perché uno è stato annullato) e tanto agonismo in Catanzaro-Lecco, ma ad avere la meglio, come all’andata, sono state le Aquile che tornano a spiccare il volo. Ora, in attesa dei risultati delle altre partite del turno, il Catanzaro vola in quarta posizione in classifica con 33 punti.

Catanzaro-Lecco: primo tempo

Catanzaro pericoloso al 5’ quando, sugli sviluppi di un corner, Iemmello riceve in area rasoterra e ci prova di prima intenzione ma la palla sbatte addosso a un difensore nerazzurro e ritorna tra i piedi del numero nove giallorosso. Il capitano ci riprova col tocco sotto, la traiettoria è giusta ma la sfera esce di poco sopra la traversa.

Al 12’, sempre Iemmello parte dalla trequarti, si lascia alle spalle un paio di avversari e quando arriva in area di rigore conclude a incrociare, ma Melgrati si distende e riesce a bloccare. Un capitano giallorosso indemoniato ci riprova dopo neanche un minuto dal limite però il tiro e largo e si perde sul fondo.

Catanzaro molto più propositivo e sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra passa in vantaggio. La traiettoria di Vandeputte è diretta verso il secondo palo dove c’è Verna, lasciato colpevolmente solo dalla difesa avversaria, colpisce di piatto di prima intenzione e trafigge l’estremo difensore nerazzurro. Catanzaro 1, Lecco 0.

Ma al 25’ il Lecco, con la prima vera conclusione in porta, pareggia. Di Stefano dal limite dell’area colpisce preciso verso il primo palo, Fulignati si distende ma la conclusione è troppo angolata e finisce in rete. Catanzaro 1, Lecco 1.

Blackout dei giallorossi. Al 30’ su una palla lenta proveniente dalla destra Lemmens, solo in area di rigore, buca l’estremo difensore giallorosso. Catanzaro 1, Lecco 2.

Dopo neanche tre minuti Vandeputte sfiora il pareggio dopo essere stato servito dalla destra da Katseris. Il belga conclude forte ma Melgrati riesce in qualche modo a deviare in corner.

Nei tre minuti di recupero concessi dall’arbitro forcing giallorosso. Prima Biasci di testa, poi Katseris dalla lunga distanza. Ma il Lecco, anche con un pizzico di fortuna, riesce a salvare il risultato.

Catanzar-Lecco: secondo tempo

Il Catanzaro entra in campo con un altro piglio e dopo tre minuti riporta il match in equilibrio. Sounas, dopo un serie di batti e ribatti, riceve spalle alla porta in area, controlla, si gira e conclude. Megrati non può nulla: Catanzaro 2, Lecco 2.

Ma le Aquile non ci stanno e vanno in gol con il capitno. Al 51’ Vandeputte crossa forte e teso dalla sinistra, Iemmello si inserisce e di prima intenzione a due passi dalla porta deve solo spingere il pallone oltre la linea di porta.

Ma è un inizio di ripresa rocambolesco e al 54’ Novacovic, servito da Ionita dalla sinistra, di testa riporta in equilibrio il match. Catanzaro 3, Lecco 3.

Al 63' gol annullato Lecco. Novakovich corre in campo aperto e serve Giudici che buca Fulignati, ma l’arbitro fischia in netto ritardo un precedente fallo.

Che partita! Al 65’, a seguito di un’azione gestita magistralmente dalle Aquile il Catanzaro torna in vantaggio. Dopo una serie di passaggi al limite la palla giunge a Iemmello che, in area sulla destra nei pressi del lato corto, con un tocco delicato crossa verso il secondo palo dove si fa trovare presente Sounas che sigla la doppietta personale. Dopo un check al Var: Catanzaro-Lecco 4-3.

Nella seconda metà di ripresa succede un po’ di tutto. Continui ribaltamenti di fronte con i padroni di casa che hanno diverse occasioni per passare in vantaggio ma a chiudere il match ci pensa Biasci. All’87’ il numero 28 giallorosso, a seguito di un’azione molto confusa in area, anticipa un difensore avversario in scivolata e gonfia la rete. Catanzaro 5, Lecco 3.

Dopo sette minuti di recupero il risultato resta invariato. Il Catanzaro torna alla vittoria e… che vittoria.

Il tabellino

US CATANZARO 1929 (4-4-2): Fulignati; Katseris (Situm 60'), Scognamillo, Brighenti, Krajnc (Krastev 73'); Sounas, Pontisso (Pompetti 60'), Verna, Vandeputte Stoppa 86'); Iemmello (Ambrosino 73'), Biasci. Alenatore: Vivarini. A disposizione: Borrelli, Sala Krastev, D’Andrea, Stoppa, Pompetti, Belpanno, Oliveri, Ambrosino, Veroli, Situm, Donnarumma.

CALCIO LECCO 1912 (4-3-3): Melgrati; Lemmens, Marrone, Bianconi, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano (Giudici 46'), Novakovich, Buso. Allenatore: Bonazzoli. A disposizione: Bonadeo, Saracco, Caljak, Giudici, Eusepi, Salsedo, Saloma, Battistini, Louakima, Guglielmotti, Galli.

Arbitro: Maresca; assistenti: Trinchieri – Belsanti; quarto ufficiale: Voglia; Var: Meraviglia; Avar: Di Martino.

Ammoniti: Lemmens (L), Scognamillo (C), Krajnc (C).

Spettatori totali: 8.066 (ospiti 199)