Il Catanzaro ha aperto il girone di ritorno vincendo 5 a 3 contro il Lecco. Una partita spettacolare ma sofferta con continui ribaltamenti di fronte e risultato. Mister Vincenzo Vivarini, intervenuto nella conferenza stampa post partita, ha elogiato i suoi ragazzi: «Bisogna fare una statua a questi giocatori. Vincere una partita di serie B è una cosa straordinaria e oggi era determinante. A livello emotivo sono stati eccezionali».

Ma sui tre gol presi con una difesa abbastanza ballerina: «C’è da lavorare. Abbiamo fatto fatica sulle seconde palle. È la prima partita dopo le vacanze bisogna ritrovare un po’ il ritmo e la giusta aggressività. Questa è una squadra che merita tanto. Oggi abbiamo sofferto ma questo è il calcio».

«Sapevamo che era una partita alla nostra portata a ha continuato Vivarini -. I punti in classifica ci servivano e ci danno serenità. Se vengono a mancare i risultati poi puoi perdere la retta via. Queste vittorie ti fanno stare anche più tranquillo».

Poi il mister ha concluso: «C’è stato da corre tanto, abbiamo fatto errori banali sui gol. Mi sono arrabbiato tanto soprattutto sulla seconda rete. Abbiamo cambiato modulo e abbiamo un uomo in più in difesa. Bisognavo coprire meglio perché in Serie B non si può sbagliare».