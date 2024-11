Il gruppo di Vivarini è tra le sorprese del campionato cadetto e i suoi supporter stanno girando l'Italia in lungo e in largo per sostenere la loro squadra, colorando ogni partita con la loro passione. Ecco perché quanto accaduto a Bolzano fa ancora più arrabbiare

A volte si farebbe meglio a tacere o perlomeno bisognerebbe essere sinceri, perché la verità, prima o poi, viene sempre a galla e quando la si scopre le conseguenze sono inevitabili e possono essere irreversibili. Ancora non si ha piena chiarezza su quanto accaduto durante l’uscita dallo stadio Durso di Bolzano, a seguito del match Sudtirol-Catanzaro, ma tutto, anche dopo le diverse testimonianze che smontano la tesi sostenuta dal presidente del Consiglio di quartiere Don Bosco Francesca Fiori che ha denunciato - solo alla stampa locale - di essere stata aggredita da alcuni tifosi della compagine calabrese, lascia presupporre che le verità, appunto, siano altre.

A confermare ciò quanto mandato in onda in un servizio del Tgr Trentino Alto Adige dove è stata fatta ascoltare la versione di una persona che ha assisto alla scena: «Ha aggredito il ragazzo tirandogli uno schiaffo in faccia, solo allora quest’ultimo avrebbe reagito e per dividere i due la ragazza si è messa in mezzo. Fiori, che sostiene di essere stata scaraventata a terra in realtà ha afferrato la ragazza dai capelli facendola cadere e mettendole le mani al collo. È stato a questo punto che sono intervenuti altri tifosi nel tentativo di dividere le due ragazze». La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e proverà i fatti, quindi lasciamo loro il dovere di fare luce sulla vicenda. Vogliamo però far risaltare una cosa che, a volte, in questi casi viene tralasciata ma riguarda uno, anzi tanti protagonisti della storia: i tifosi del Catanzaro.

I supporter della formazione calabrese non meritano di essere additati in questo modo. Questo sì che lo possiamo affermare con forza. E vi spieghiamo pure il motivo. Della storica promozione e dell’entusiasmate ritorno in Serie B delle Aquile del Sud ne abbiamo parlato in lungo e in largo. E anche del grande coinvolgimento di città, provincia e della Calabria intera a seguito della sublime stagione 22/23. Entusiasmo che non è andato svanendo anzi è aumentato in misura esponenziale.

Nei primi nove turni del campionato cadetto il Catanzaro ha fatto bene e sta dimostrando partita dopo partita di non essere una semplice squadra neopromossa, anche sugli spalti. Nelle classifiche di affluenza negli stadi, per la categoria, i cuori giallorossi si posizionano al quinto posto con una media di 11.382 presenze nelle gare casalinghe (dietro solo a piazze più che importanti come Palermo, Sampdoria, Bari e Parma). Mentre in quella delle trasferte, con 4810 presenze, salgono sul secondo gradino del podio (dietro solo alla Sampdoria).

Ma non solo questo. Per quanto riguarda le quattro gare interne, togliendo il match contro la Ternana disputatosi a Lecce (a causa del mancato completamento dei lavori al Ceravolo n.d.r.) e il turno infrasettimanale contro il Cittadella, si sono registrati – in poche ore - due sold out contro Spezia e Parma. E proprio nel finale della partita contro la squadra emiliana, lo spettacolo offerto dai supporters giallorossi è stato impareggiabile: 13mila persone che cantano all’unisono e che se ne fregano di essere sotto di cinque gol. Quel coro è stato ripreso e riportato su stampa e media nazionali, risuonando anche oltreoceano.

Per non parlare della ritrovata amicizia con la tifoseria organizzata della Sampdoria. Infatti gli Uc (Ultras Catanzaro) hanno occupato già due settimane prima del match i 2200 posti del settore ospiti di Marassi e molti altri hanno potuto assistere alla gara anche in altre parti dello stadio. Dopo il triplice fischio che ha sancito la vittoria del Catanzaro i festeggiamenti si sono protratti a lungo e una nutrita parte dei tifosi blucerchiati della Gradinata Sud ha iniziato a intonare cori insieme ai supporters delle Aquile. Tra le due tifoserie, come detto, c’era una vecchia amicizia che si è persa pian paino nel tempo vista la mancata frequentazione e i mancati appuntamenti nel corso degli anni. Il punto d’incontro, però, è la rivalità che entrambi i gruppi hanno con i loro diretti concorrenti nei derby ovvero Genoa e Cosenza, rispettivamente gemellate tra loro.

Infine a Bolzano durante il match contro il Sudtirol, anche questo vinto dal Catanzaro, la festa giallorossa è stata colorata ma corretta e a dimostralo sono le immagini e i video che hanno invaso social e chat. Fatto sta che la passione che i tifosi del Catanzaro stanno manifestando finora è stata incondizionata, bella, partecipata, pulita e impeccabile sotto tutti gli aspetti.